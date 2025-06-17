Zeytinlikte Define Talanına Geçit Yok! Bakanlık Projeyi İptal Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Düverlik Mahallesi’nde Süleyman Albayrak, 50 metrekarelik zeytinlik bir alanda define arama talebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Başvuru raporunda, kazıların 15 gün süreyle ve 10 metreyi geçmeyecek şekilde yapılacağı belirtilse de, alanın tarım arazisi ve zeytinlik niteliğinde olduğu ortaya çıktı. Bu durum, projenin inceleme sürecinde tartışma konusu oldu.

'ZEYTİNLİK SAHALARI DARALTILAMAZ'

Proje için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatılırken, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gelen olumsuz görüş dikkat çekti. Müdürlük, zeytinlik vasfındaki alanın korunması gerektiğini vurgulayarak projeye onay vermedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun’un 20. maddesini gerekçe göstererek süreci sonlandırdı. İptal gerekçesinde, “Bu alanlarda yapılacak küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır” ve “Zeytinlik sahaları daraltılamaz” hükümleri hatırlatıldı.

'TALEP UYGUN BULUNMADI'

Bakanlık açıklamasında, “Ülkemiz için stratejik bir ürün olan zeytin alanlarının mutlak korunması amacıyla, define arama projesi talebi uygun bulunmamıştır. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü doğrultusunda, ÇED Yönetmeliği’nin 5. maddesi 2 (a) bendi gereği süreç sonlandırılarak iptal edilmiştir” denildi. Karar, zeytinlik alanların korunmasına yönelik yasal çerçevenin önemini bir kez daha ortaya koydu. 17 Haziran 2025 itibarıyla konuyla ilgili resmi süreç tamamlanmış durumda.

Kaynak: ANKA