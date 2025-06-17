Kışın Gizlenen Yazın Dirilen Kabus Büyüyor! Bir Can Daha Aldı… Ölü Sayısı 7’ye Ulaşan İlde Alarm

Türkiye’nin dirilen kabusu ‘kene’ ısırması sonucu oluşan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle Sivas’ta hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselirken toplam ölü sayısı ise 8’e ulaştı. Sivas’ta kene ısıran ve 1 aydır hastanede tedavi gören 67 yaşındaki Köpük Meral hayatını kaybetti.

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Kışın Gizlenen Yazın Dirilen Kabus Büyüyor! Bir Can Daha Aldı… Ölü Sayısı 7’ye Ulaşan İlde Alarm
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Hava sıcaklığının yeniden yükselmesi ile birlikte popülasyonu artan keneler, yeniden tehlike saçmaya başladı. Özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülen keneler, Sivas’ta alarm verdi.

Kışın Gizlenen Yazın Dirilen Kabus Büyüyor! Bir Can Daha Aldı… Ölü Sayısı 7’ye Ulaşan İlde Alarm - Resim : 1

Kene Vakaları Değerlendirme Toplantısı sonrasında açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Vali Şimşek, 2025’te 39 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakası tespit edildiğini, 6’sı Sivas’ta, 1’i Tokat’tan sevk edilen hasta olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kışın Gizlenen Yazın Dirilen Kabus Büyüyor! Bir Can Daha Aldı… Ölü Sayısı 7’ye Ulaşan İlde Alarm - Resim : 2

ÖLÜ SAYISI 8’E YÜKSELDİ

Sivas'ın Gölova ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kadının da hayatını kaybetmesiyle birlikte kene nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 8’e yükseldi. 8 ölümden 7'si Sivas'ta gerçekleşti.

Kışın Gizlenen Yazın Dirilen Kabus Büyüyor! Bir Can Daha Aldı… Ölü Sayısı 7’ye Ulaşan İlde Alarm - Resim : 3

1 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde yaşayan 67 yaşındaki Köpük Meral, 35 gün önce köyünde yüksek ateş rahatsızlığıyla Gölova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Meral, bir süre sonra rahatsızlığı artınca hastaneye kaldırıldı. 1 aydır KKKA teşhisiyle tedavi gören kadın, hayatını kaybetti.

Kışın Gizlenen Yazın Dirilen Kabus Büyüyor! Bir Can Daha Aldı… Ölü Sayısı 7’ye Ulaşan İlde Alarm - Resim : 4

SON 5 YILIN SAYISINI AÇIKLAMIŞTI

Sivas’taki kene alarmına ilişkin açıklamalar yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, son 5 yılın verilerini paylaşarak 2021’de 224, 2022’de 210, 2023’te 83, 2024’te 65 ve 2025’te 5,5 ayda 39 vaka görüldüğünü belirtmişti.

Şimşek, vakaların özellikle Kelkit Vadisi ve kuzey ilçelerdeki köylerde yoğunlaştığını, ölümlerin tamamının kırsal bölgelerden olduğunu vurgulamıştı.

Kışın Gizlenen Yazın Dirilen Kabus Büyüyor! Bir Can Daha Aldı… Ölü Sayısı 7’ye Ulaşan İlde Alarm - Resim : 5

'TÜRKİYE'DE 56 FARKLI KENE TÜRÜ VAR'

Öte yandan Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında bir kavşak konumunda olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Adem Keskin, Türkiye’nin risk taşıdığını vurguladı.

Kenelerin doğaları gereği çeşitli hastalık ajanlarının taşıyıcıları olduğunu belirten Keskin, dünyada binin üzerinde, Türkiye'de ise 56 farklı kene türü bulunduğunu ve bu canlıların 200'den fazla patojenin doğal döngüsünde rol oynadığını söyledi.

Kışın Gizlenen Yazın Dirilen Kabus Büyüyor! Bir Can Daha Aldı… Ölü Sayısı 7’ye Ulaşan İlde Alarm - Resim : 6

'TÜRKİYE GÖÇMEN KUŞLARIN GEÇİŞ NOKTASINDA'

Kenelerin bir canlıdan başka bir canlıya hastalık taşıyabildiğini belirten Keskin "Son 15 yılda ülkemizde 10 farklı yeni kene türü ülkemizde tespit edildi; ancak bunların önemli kısmının doğrudan insan sağlığı açısından riski yok" dedi.

Keskin, Türkiye'nin göçmen kuşların da bu geçiş güzergahını yoğun şekilde kullandığını ve ilkbahar-sonbahar dönemlerinde pek çok kene türünün kuşlar üzerinden ülkeye giriş yaptığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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