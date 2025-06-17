Tasarruf Tedbirleri Kağıt Üzerinde Kaldı: Batman'dan Edirne'ye Dudak Uçuklatan Gezi! Kayyım Atanan Ekrem Canalp'in Eski Görev Yeri...

Batman Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Vali Ekrem Canalp, eski görev yerine bir gezi düzenliyor. Batman'dan Edirne'ye düzenlenecek 10 günlük gezi için 2 milyon 225 bin TL ödenecek.

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Tasarruf Tedbirleri Kağıt Üzerinde Kaldı: Batman'dan Edirne'ye Dudak Uçuklatan Gezi! Kayyım Atanan Ekrem Canalp'in Eski Görev Yeri...
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17 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin kağıt üzerinde kaldığını kanıtlayan bir yeni harcama daha açığa çıktı.

2024 Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'den aday olan ve seçimi kazanan Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp kayyım olarak atanmıştı. Canalp, 2018-2022 yılları arasında ise Edirne Valiliği yapmıştı. Ekrem Canalp'ın eski görev yeri Edirne'ye Batman'dan bir gezi organize ettiği ortaya çıktı.

1 GÜN İÇİN 222 BİN 500 TL!

Nefes'ten Nisanur Yıldırım'ın haberine göre; Batman Belediyesi, "Batman'dan Edirne'ye, Edirne'den Batman'a Gezi Organizasyonu" adlı 10 günlük tur ihalesini 2 milyon 225 bin TL bedelle Saklıkent Taşımacılık Turizm'e verdi. Tasarruf tedbirlerine rağmen pazarlık usulü yapılan ihale, belediyeye günlük yaklaşık 222 bin 500 TL'lik maliyet getirecek.

Tasarruf Tedbirleri Kağıt Üzerinde Kaldı: Batman'dan Edirne'ye Dudak Uçuklatan Gezi! Kayyım Atanan Ekrem Canalp'in Eski Görev Yeri... - Resim : 1

İhale kapsamındaki tur organizasyonunda, gidiş-dönüş uçak biletleri, otel konaklamaları, üç öğün yemek hizmeti ve Edirne'nin tarihi, kültürel mekanlarının gezilmesi için gereken tüm harcamalar belediyenin bütçesinden karşılanacak.

Belediye bütçesiyle organize edilen bu Edirne turu, Canalp'ın eski görev bölgesine yönelik büyük bir harcama olarak da dikkat çekti.

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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