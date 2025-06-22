Arazide Başladı, Ormana Sıçradı! Çanakkale'de Korkutan Yangın

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Korkutan alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

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Arazide Başladı, Ormana Sıçradı! Çanakkale'de Korkutan Yangın
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Çanakkale'de merkeze bağlı Erenköy ile Yenimahalle köyü arasındaki tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterler ve uçaklar ile havadan, yer ekipleriyle de karadan müdahale başladı. Tarlalar dozerlerle sürülerek, alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Ekiplerin, orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Çanakkale Orman yangınları
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