CHP Lideri Özel, Ferdi Zeyrek'in Kızını İkinci Turda da Yalnız Bırakmadı

CHP lideri Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i YKS'nin ikinci oturumunda da yalnız bırakmadı. Özel, sınav başlayana kadar okul önündeki velilerle de sohbet etti.

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Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle Türkiye’yi yasa boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek YSK’nin ikinci oturumuna girdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu oturumda da Nehir’i yalnız bırakmadı.

CHP Lideri Özel, Ferdi Zeyrek'in Kızını İkinci Turda da Yalnız Bırakmadı - Resim : 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavında ter döken Nehir Zeyrek, Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki sınav salonuna annesi Nurcan Zeyrek ve Genel Başkan Özgür Özel'le birlikte geldi.

CHP lideri Özel, okul girişine kadar Nehir Zeyrek ile birlikte gelirken, ona moral verdi. Özel ayrıca okul önünde çocuklarını bekleyen velilerle de bir araya geldi.

Özel ve Başkan Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek sınavın başlamasının ardından okuldan ayrıldı.

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in Kızı Nehir Zeyrek'i Sınava GötürdüÖzgür Özel, Ferdi Zeyrek'in Kızı Nehir Zeyrek'i Sınava GötürdüGüncel

Kaynak: İHA

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