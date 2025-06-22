Fatih Altaylı Adliyeye Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şahsi Youtube kanalında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı ifadelerin ardından gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı'nın emniyete sevk edildiği bildirildi.

Altaylı emniyetteki ifadesinde, yayında kullandığı ifadelerin tehdit ve hakaret maksadı taşımadığını söylemiş ve kovuşturmaya yer yok kararı verilmesini talep etmişti.

Altaylı'nın gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise, "Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır" demişti.

ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Altaylı, söz konusu yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

"AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez. Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden de söz etmiyorum, uzak geçmişine bak... Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman. Az uz değildir öldürülen, suikasta kurban giden Osmanlı padişahı veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen…"

Kaynak: Haber Merkezi