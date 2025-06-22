Yine Kuru İncir Yine Tehlike, Hemen Harekete Geçtiler

Slovenya'nın Türkiye'den aldığı kuru incirler için apar topar toplatma kararı çıktı. Üründe tüketime uygun olmayan maddelere rastlandı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Yine Kuru İncir Yine Tehlike, Hemen Harekete Geçtiler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gıda güvenliği dünyanın en önemli sorunları arasında yer alırken, oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek için pek çok adım atılıyor.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde de (RASFF) Avrupa ülkelerindeki hayvan ve insanların sağlığını tehlikeye atacak ürünlere ilişkin bilgilere sık sık yer verilirken, Türkiye’den gönderilen ürünler de sık sık bu uygulamada kendisine yer buluyor.

Bu ürünlerden en sık rastlananı kuru incir olurken, bu kez Slovenya’da riskli bir durum ortaya çıktı.

Türkiye’den Slovenya’ya gönderilen kuru incirde tüketime uygun olmayan organoleptiklerin ve mayaların varlığına rastlandığı kaydedildi.

Durum market kontrollerinde ortaya çıkarken, ürünler apar topar marketlerden toplatıldı.

Etiketler
kuru incir
Bakan Uraloğlu Duyurdu, 11 Uçak Ateş Hattında Mahsur Bakan Uraloğlu Duyurdu, 11 Uçak Ateş Hattında Mahsur
Aşk Hayatında Yanlış Seçimlere Düşen 6 Burç Aşk Hayatında Yanlış Seçimlere Düşen 6 Burç
Fındık Kremalarını Apar Topar Marketlerden Toplattılar Fındık Kremalarını Apar Topar Marketlerden Toplattılar
3 Burcu Birden Etkileyecek: Bu Hafta Sonu Büyük Patlamaya Hazır Olun 3 Burcu Birden Etkileyecek: Bu Hafta Sonu Büyük Patlamaya Hazır Olun
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak
Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Banka Aracılığıyla Para Gönderirken Dikkat, Artık Geçerli Olacak Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Banka Aracılığıyla Para Gönderirken Dikkat
Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Türkiye’de Yatırım Değeri En Hızlı Artacak Şehirler Açıklandı! Bu Bölgede Evi Arsası Olanlar Yaşadı Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Türkiye’de Yatırım Değeri En Hızlı Artacak Şehirler Açıklandı!
Patron Önce Zam Yaptı Sonra İşten Çıkardı! Dev Fabrikada Büyük Kriz Dev Fabrikada Büyük Kriz! Patron Önce Zam Yaptı Sonra...
Ne Altın Ne Gümüş Ne Dolar! Rekora Koşuyordu, Trump ve Musk Engelledi Ne Altın Ne Gümüş Ne Dolar! Rekoru Trump ve Musk Engelledi