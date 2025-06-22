Yine Kuru İncir Yine Tehlike, Hemen Harekete Geçtiler

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Gıda güvenliği dünyanın en önemli sorunları arasında yer alırken, oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek için pek çok adım atılıyor.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde de (RASFF) Avrupa ülkelerindeki hayvan ve insanların sağlığını tehlikeye atacak ürünlere ilişkin bilgilere sık sık yer verilirken, Türkiye’den gönderilen ürünler de sık sık bu uygulamada kendisine yer buluyor.

Bu ürünlerden en sık rastlananı kuru incir olurken, bu kez Slovenya’da riskli bir durum ortaya çıktı.

Türkiye’den Slovenya’ya gönderilen kuru incirde tüketime uygun olmayan organoleptiklerin ve mayaların varlığına rastlandığı kaydedildi.

Durum market kontrollerinde ortaya çıkarken, ürünler apar topar marketlerden toplatıldı.