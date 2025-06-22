Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gözaltında

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs, mahkemeye sevk edildi.

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gözaltında
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Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu F.K.'(22) gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan E.K., polisteki sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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