Yangın Merdiveninde Çıkan Yangın Korkuttu: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanın yangın merdiveni bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın Merdiveninde Çıkan Yangın Korkuttu: 5 Kişi Dumandan Etkilendi
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Olay, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir apartmanda meydana geldi. Yangın, binanın yangın merdiveni boşluğunda istiflenen çeşitli ev eşyalarının tutuşmasıyla başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede yoğun dumanla binayı sardı. Apartman sakinleri büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alındı. Ancak çıkan dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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