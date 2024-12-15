ATM'ler İçin Tarihi Karar! BDDK Açıkladı, Resmen Yasaklandı
BDDK'nın aldığı karara göre ATM'lerde şifre güvenliğine ilişkin bir dizi uygulama yürürlüğe giriyor. Buna göre vatandaşların doğum günü ve 1453, 1881, 1915 gibi tarihler şifre olarak kullanamayacak, kullanılması durumunda kartlara el konulacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ATM şifrelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir düzenleme başlattı. Buna göre, doğum tarihleri ve tahmin edilmesi kolay şifreler artık kullanılmayacak. Yasaklı şifrelerin kullanılması durumunda kartlar bloke edilebilecek.
BU ŞİFRELER YASAKLANDI
BDDK’nın aldığı yeni kararla birlikte, doğum tarihleri gibi kişisel bilgiler artık ATM şifresi olarak kullanılamayacak. Ayrıca, 1453, 1881, 1915 gibi önemli tarihlerin yanı sıra spor kulüplerinin kuruluş yılları olan 1903, 1905, 1907 ve tekrarlayan rakamlı plakalar 6161, 5757 gibi şifreler de yasak kapsamına alındı.
KART SAHİPLERİNE UYARI
ATM'lerde yasaklı şifreleri kullanan vatandaşlar, bankalar tarafından şifre değiştirmeye yönlendirilecek. Şifrelerini güncellemeyen ve aynı şifreyi kullanmaya devam eden kişilerin kartlarına el konulabilecek veya kartları bloke edilebilecek.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIYOR
Son dönemde artan kart dolandırıcılığı ve şifre tahminine dayalı hırsızlık olaylarına karşı bu düzenlemenin hayata geçirildiği belirtiliyor. Özellikle tahmin edilmesi kolay şifreler nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların sayısının azaltılması hedefleniyor.
BDDK’nın bu kararıyla, banka kartı ve kredi kartı kullanıcılarının daha güvenli şifreler oluşturması zorunlu hale gelirken, vatandaşların şifre seçerken dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.