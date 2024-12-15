ATM'ler İçin Tarihi Karar! BDDK Açıkladı, Resmen Yasaklandı

BU ŞİFRELER YASAKLANDI

BDDK’nın aldığı yeni kararla birlikte, doğum tarihleri gibi kişisel bilgiler artık ATM şifresi olarak kullanılamayacak. Ayrıca, 1453, 1881, 1915 gibi önemli tarihlerin yanı sıra spor kulüplerinin kuruluş yılları olan 1903, 1905, 1907 ve tekrarlayan rakamlı plakalar 6161, 5757 gibi şifreler de yasak kapsamına alındı.