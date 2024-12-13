Kocaeli'nin Mobilya Devi İflas Bayrağını Çekti! Mahkemeden Flaş Karar

NİHAİ KARAR ŞUBAT AYINDA

Mahkeme tarafından verilen 2 aylık geçici mühlet kararı, 6 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihte, Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın konkordato talebiyle ilgili nihai kararını açıklayacak.

Son yıllarda artan ekonomik belirsizlikler, birçok sektörü olduğu gibi mobilya sektörünü de etkiliyor. Pramo Mobilya’nın bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği ve mahkemenin alacağı nihai karar, firmanın geleceğini belirleyecek.

İşte mahkeme tarafından alınan karar...