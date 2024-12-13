Kocaeli'nin Mobilya Devi İflas Bayrağını Çekti! Mahkemeden Flaş Karar
Mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve özellikle Kocaeli’deki üreticilerle iş birliği içinde olan Pramo Mobilya, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mal varlığını koruma altına almak amacıyla 2 aylık geçici mühlet kararı verdi.
Son dönemde ekonomik dalgalanmalar nedeniyle ödeme zorlukları yaşayan birçok Kocaelili firma gibi Pramo Mobilya da bu süreçten etkilendi. Firmanın başvurusunu değerlendiren mahkeme, konkordato talebini kabul ederek geçici süre kararı alındığını duyurdu.
GEÇİCİ KOMİSERLER ATANDI
Konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için mahkeme, geçici komiser olarak atadı. Komiser, firmanın mali durumunu detaylı bir şekilde inceleyerek raporlar hazırlayacak ve sürecin denetim altında ilerlemesini sağlayacak.
NİHAİ KARAR ŞUBAT AYINDA
Mahkeme tarafından verilen 2 aylık geçici mühlet kararı, 6 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihte, Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın konkordato talebiyle ilgili nihai kararını açıklayacak.
Son yıllarda artan ekonomik belirsizlikler, birçok sektörü olduğu gibi mobilya sektörünü de etkiliyor. Pramo Mobilya’nın bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği ve mahkemenin alacağı nihai karar, firmanın geleceğini belirleyecek.
İşte mahkeme tarafından alınan karar...
T.C.GEBZEASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2024/708 Esas
Davacı PRAMO MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h) davası nedeniyle;
Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 26074 nolu sicilinde kayıtlı davacı PRAMO MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ hakkında 10/09/2024 tarih saat 14:10’dan başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavir atanmıştır.
Söz konusu verilen geçici mühlet kararının Mahkememizin 09/12/2024 tarihli duruşmasının 3 nolu ara kararı gereğince 10/12/2024 tarihinden itibaren 2 ay süre daha uzatılmasına karar verilmiştir.
İİK’nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühletinin uzatılmasını gerektiren talebin reddini isteyebilecekleri, duruşmanın 06/02/2025 günü saat 14:00’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.10/12/2024