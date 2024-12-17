2024’ün Son Fırsatları Duyuruldu: En Ucuz Sıfır Modeller Belli Oldu! Köprüden Önce Son Çıkış...

Otomobil almak isteyenler için yılın son fırsatları duyuruldu. 2024’ün son ayında da araç kampanyaları devam ediyor. Ekonomik araç kategorisinde Fiat ve Hyundai gibi markalar dikkat çekerken, ilk 20 model arasında 3 elektrikli otomobilin bulunması ise öne çıkan detaylardan biri oldu.

Araç fiyatlarının yükseldiği dönemde, sıfır kilometre bir otomobil sahibi olmak isteyenler için en hesaplı ve bütçe dostu modeller açıklandı. Listede çeşitli markaların manuel ve otomatik seçenekleri, hibrit ve elektrikli modelleri yer alıyor.

2 MODEL ZİRVE YARIŞINDA

Listenin başını Fiat Egea ve Hyundai i10 modelleri çekiyor. Fiat Egea Sedan’ın baz modeli 924.900 TL fiyat etiketiyle Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobillerinden biri olarak dikkat çekiyor. Hyundai i10 modeli ise 920.000 TL’den başlayan fiyatıyla öne çıkıyor. Fiat ve Hyundai’nin bu modelleri, hem bütçe dostu olmaları hem de şehir içi kullanımına uygun yapılarıyla tercih ediliyor.

ELEKTRİKLİ MODELLER ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Çevreci ve teknolojik araçların bulunduğu listede 3 elektrikli model yerini aldı. Bu modeller arasında BYD Dolphin ve Opel Corsa-e gibi piyasanın sevilen modelleri yer aldı. BYD Dolphin, 1.280.000 TL fiyatıyla elektrikli segmente uygun fiyatlı bir giriş sunarken, Opel Corsa-e 1.270.900 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Leapmotor T03 ise 999.000 TL ile piyasadaki en uygun elektrikli otomobil unvanını elde ediyor.

2024’TE EN UYGUN FİYATLI ARAÇ MODELLERİ

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy Manuel: 924.900 TL

Hyundai i10 1.2 MPI Jump Manuel: 920.000 TL

Fiat Panda 1.0 Hybrid City Manuel: 855.900 TL

Dacia Sandero Stepway 1.0 TCE Expression CVT: 1.098.999 TL

Renault Taliant 1.0 Turbo Joy Otomatik: 1.090.000 TL

Citroen C3 1.2 PureTech Feel Bold Manuel: 1.018.000 TL

Volkswagen Polo 1.0 Impression Manuel: 1.020.000 TL

Kia Picanto 1.0L MPI Feel Otomatik: 1.030.500 TL

EN UYGUN HİBRİT VE SUV MODELLER

Hibrit seçeneklerde Dacia Jogger 1.6 Hybrid Extreme modeli, 1.598.999 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. SUV segmentinde ise Fiat Egea Cross ve Hyundai Bayon modelleri, uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street Manuel: 1.009.900 TL

Hyundai Bayon 1.2 MPI Jump Manuel: 1.079.000 TL

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ

Araç fiyatlarının gün geçtikçe yükseldiği bu dönemde, uygun fiyatlı modeller sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyenler için çok cazip fırsatlar sunuyor.

Otomotiv uzmanları yılın son kampanyalarıyla birlikte, araç almak isteyenler için bu fırsatları değerlendirmeleri konusunda önerilerde bulunuyor. Yeni yılda birçok kaleme gelecek olan zamların beraberinde, araç piyasasının da bu durumdan nasibini alması bekleniyor.