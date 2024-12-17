Dolar ve Euroda İvme Yine Yukarıya Döndü

Hareketli seyri nedeniyle yatırımcının sıkı takip ettiği döviz kurunda ivme bugün de yukarıyı gösteriyor. Dolar ve euro, 17 Aralık 2024 Salı günü önceki kapanışlarına göre yükselmeye devam ediyor.

Haftanın ikinci iş günü İstanbul serbest piyasada 34,9680 liradan alınan dolar, 34,9700 liradan satılıyor. 36,7640 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7660 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,9640 lira, avronun satış fiyatı ise 37,7560 lira olmuştu.

Kaynak: AA