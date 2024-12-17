Altın Fiyatları Güne Nasıl Başladı?

Vatandaşın en çok tercih ettiği altın fiyatlarında bugün de yukarı yönlü bir hareket mevcut. Gram altın 2 bin 984 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 9 bin 756 TL'den satılıyor. Ons altın ise bugün 2 bin 654 dolar oldu.

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Altın Fiyatları Güne Nasıl Başladı?

Küresel piyasalarda dengelerin değişmesi ve Türk Lirası'nın uzun süredir değer kaybetmesiyle altın ve döviz kurunda da hareketlilik sürüyor. Özellikle küçük yatırımcının gözbebeği altın, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Altın Fiyatları Güne Nasıl Başladı? - Resim : 1

İşte 17 Aralık 2024 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

- Gram altın satış fiyatı: 2.984,63 TL

- Çeyrek altın satış fiyatı: 9.756,78 TL

- Yarım altın satış fiyatı: 9.756,78 TL

- Tam altın satış fiyatı: 19.723,00 TL

- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.456,59 TL

- Gremse altın satış fiyatı: 49.072,00 TL

- Ons altın satış fiyatı: 2.654,32 dolar

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Kaynak: Haber Merkezi

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