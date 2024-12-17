Altın Fiyatları Güne Nasıl Başladı?

Küresel piyasalarda dengelerin değişmesi ve Türk Lirası'nın uzun süredir değer kaybetmesiyle altın ve döviz kurunda da hareketlilik sürüyor. Özellikle küçük yatırımcının gözbebeği altın, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İşte 17 Aralık 2024 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

- Gram altın satış fiyatı: 2.984,63 TL

- Çeyrek altın satış fiyatı: 9.756,78 TL

- Yarım altın satış fiyatı: 9.756,78 TL

- Tam altın satış fiyatı: 19.723,00 TL

- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.456,59 TL

- Gremse altın satış fiyatı: 49.072,00 TL

- Ons altın satış fiyatı: 2.654,32 dolar

Kaynak: Haber Merkezi