Altın Rekor Seviyeyi Görebilir, Şok Tahmin Geldi! Dev Bankadan Kritik Senaryo

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Altın piyasasına yönelik beklentiler, küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler doğrultusunda yeniden şekilleniyor. Bu kapsamda, finans dünyasının önde gelen kurumlarından biri olan State Street Global Advisors, 2025 yılı boyunca altın fiyatlarında önemli bir yükselişin yaşanabileceğine dikkat çekti.

ALTIN İÇİN ÇARPICI TAHMİN

State Street’in kıdemli stratejistleri tarafından yayımlanan son analizde, altının bu yılın kalan döneminde 3.000 dolar/ons seviyesinin üzerinde kalıcı bir fiyat rejimine geçeceği öngörülüyor. Küresel ticaret gerilimlerinde azalma sinyalleri alınsa bile, altın piyasasında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği belirtiliyor. Temel senaryoya göre, altının 3.100 ila 3.500 dolar/ons bandında, tarihî rekor seviyelere yakın fiyatlamasını sürdürebileceği vurgulanıyor.

6 İLE 9 AY İÇERİSİNDE...

Raporda öne çıkan bir diğer dikkat çekici nokta ise boğa senaryosu. Bu senaryoya göre—ki gerçekleşme olasılığı yüzde 30 olarak değerlendiriliyor—stagflasyonist ortamın güçlenmesi, ABD dolarına olan küresel güvenin zayıflaması ve dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi gibi makroekonomik dinamikler, altın fiyatlarını önümüzdeki altı ila dokuz ay içinde 4.000 dolar/ons seviyesine yaklaştırabilir.

Analizde ayrıca, fiyatları yukarı taşıyabilecek başka destekleyici faktörler de sıralanıyor:

· Altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) artan sermaye girişi,

· Çin'de fiziki altın talebinin yeniden canlanması,

· ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitme olasılığı.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM NE? GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE, ONS YATAY SEYİRDE

Altın yatırımcıları için piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Farklı altın türlerinde fiyatlar küçük oranlarda değişim gösterirken, özellikle gram altın yatırımcısının yüzünü güldürdü.

5 Haziran 2025 sabahı saat 10:10 itibarıyla gram altın, yüzde 0,40’lık artışla 4.264,08 TL seviyesine yükseldi.

Uluslararası piyasalarda referans kabul edilen ons altın ise aynı saatte 3.372,19 dolar seviyesinden işlem görürken, yüzde -0,02’lik sınırlı bir düşüş kaydetti. Bu yatay seyir, yatırımcıların büyük kararlar öncesinde bekle-gör politikasına yöneldiğini düşündürüyor.

Külçe bazında işlem gören altın fiyatları da yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

Dolar bazında kilogram altın, saat 17:01 itibarıyla 107.450 dolar seviyesini gördü (günlük artış: %0,61).

Euro bazında kilogram altın ise 94.091,79 euro olarak kaydedildi (günlük artış: %0,32).

Yurtiçinde popüler olan diğer yatırım türlerinde de fiyatlar yükselme eğiliminde:

Cumhuriyet altını %0,50 artışla 28.384,10 TL,

Çeyrek altın aynı oranda artışla 6.899,35 TL,

Reşat altını ise 29.242,94 TL’den işlem gördü.

Kulplu Reşat altının güncel satış fiyatı ise 29.184,30 TL olarak açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi