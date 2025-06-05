JPMorgan'dan Kripto Hamlesi! Bitcoin İçin Yeni Dönem

ABD merkezli dev banka JPMorgan, kriptoyla ilişkili varlıkları kredi teminatı olarak kabul etmeye hazırlanıyor. Öte yandan, önümüzdeki haftalarda BlackRock Inc.'e ait iShares Bitcoin Trust ile başlayarak kripto para borsa yatırım fonlarına karşı kredi sağlamaya hazırlanıyor.

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JPMorgan'dan Kripto Hamlesi! Bitcoin İçin Yeni Dönem
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Amerikan finans devi JPMorgan Chase & Co., bazı ticaret ve varlık yönetimi müşterilerine kripto para bağlantılı varlıkları kredi teminatı olarak kullanma imkânı sunmayı planlıyor.

Bloomberg'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre banka, önümüzdeki haftalarda BlackRock Inc.'e ait iShares Bitcoin Trust ile başlayarak kripto para borsa yatırım fonlarına karşı kredi sağlamaya hazırlanıyor.

Ayrıca JPMorgan, bazı durumlarda varlık yönetimi müşterilerinin toplam net servetini ve likit varlıklarını değerlendirirken kripto varlıkları da dikkate almaya başlayacak. Bu gelişme, kripto para birimlerinin krediye uygunluk açısından hisse senedi, otomobil ya da sanat eseri gibi diğer varlık sınıflarıyla benzer şekilde değerlendirileceği anlamına geliyor.

Konu hakkında JPMorgan’dan resmi bir açıklama gelmedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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