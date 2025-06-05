Dolar Yükseldi, Euro Düşüşe Geçti
Küresel piyasalardaki hareketlilik döviz kurlarına da yansıdı. İstanbul serbest piyasada dolar 39,32 TL, euro ise 44,85 TL’den güne başladı. Dolar, önceki güne göre yükselirken; euroda sınırlı bir düşüş gözlendi.
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İstanbul serbest piyasada döviz kurları güne hafif hareketlilikle başladı. Dolar, 39,32 TL'den işlem görerek dünkü kapanışa göre yükseliş gösterdi. Aynı dakikalarda euro 44,85 TL seviyesinden güne başladı.
Serbest piyasada doların alış fiyatı 39,3180 lira, satış fiyatı ise 39,3200 lira olarak kaydedildi. Euronun alış fiyatı 44,8460 lira, satış fiyatı ise 44,8480 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün ise dolar 39,1310 TL'den, euro ise 44,9010 TL'den satılmıştı. Kur hareketlerinin gün içerisinde sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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