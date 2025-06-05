Netflix Türkiye Üyelik Ücretlerine Zam Geldi! En Ucuz Abonelik Ne Kadar Oldu?

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Netflix, Türkiye’deki kullanıcılarını ilgilendiren yeni fiyat düzenlemesine gitti. Şirket, 4 Haziran 2025 itibarıyla tüm abonelik paketlerine yaklaşık yüzde 26 oranında zam yaptığını duyurdu. Bu artışla birlikte Temel Plan 189,99 TL, Standart Plan 289,99 TL ve Özel Plan 379,99 TL’ye yükseldi.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında benzer bir fiyat artışına giden Netflix, artan operasyonel maliyetleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları gerekçe gösterdi. Yeni fiyatlar bugünden itibaren hem mevcut hem de yeni aboneler için geçerli olacak.

Temel Plan, kullanıcıların yalnızca 1 cihaz üzerinden HD kalitede içerik izlemesine olanak tanıyor. Standart Plan ile iki farklı cihazda aynı anda Full HD kalitesinde içerik izlenebiliyor ve içerikler indirilebiliyor. En üst seviye olan Özel Plan ise, 4K çözünürlükte yayın ve 6 cihaza kadar içerik indirme imkânı sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi