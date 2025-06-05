Altın Zirvede! Yeniden Rekor Kırdı

Altın piyasalarında 5 Haziran 2025 sabahı hareketli başladı. İç piyasada gram altın 4.260 TL’den işlem görürken, gün içinde 4.278 TL seviyesini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Kapalıçarşı’da ise gram altının alım-satım aralığı 4.225-4.285 TL bandında şekillenirken, çeyrek altın sabah saatlerinde 6.990 TL'den satılıyor.

GERİLİM TIRMANIYOR

Küresel piyasalarda ons altın 3.370 dolarla güne başlarken, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kazandı. Rusya-Ukrayna hattında ateşkes umutları giderek zayıflarken, ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları piyasadaki risk algısını tırmandırdı. Trump, Moskova’nın Ukrayna’nın son saldırılarına karşılık vereceğini belirterek “hemen barışa yol açabilecek bir temas olmadığını” vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı “terör eylemleri”yle suçlaması da gerilimi tırmandırdı. Özellikle tren yollarına yönelik saldırıların ardından yaptığı “Bu şartlarda ateşkes mümkün mü, emin değilim” açıklaması, küresel belirsizlikleri artırarak altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

ALTIN ARTIYOR

Ekonomik cephede ise ABD’den gelen veriler altın lehine tabloyu güçlendirdi. ADP özel sektör istihdamı mayısta yalnızca 37 bin kişi arttı ve bu veri Mart 2023’ten bu yana en düşük seviyeyi gösterdi. Hizmet Sektörü PMI verisinin 49,9 ile “daralma bölgesi”ne geçmesi, Fed’in faiz indirimine daha yakın olabileceği beklentilerini artırdı.

ABD ile Çin arasında yeniden artan ticaret gerilimi de piyasalarda tedirginliğe yol açtı. Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i “müzakere edilmesi zor biri” olarak tanımlaması sonrası, taraflar arasında ilişkilerin daha da sertleşebileceği öngörülüyor. Bu durum da altına olan yönelimi destekleyen bir başka unsur oldu.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Analistler, kısa vadede altın için 3.345 dolar seviyesinin destek; 3.390 doların ise direnç olarak takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Gözler şimdi yarın açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisinde. Verinin zayıf gelmesi halinde ons altında yeni rekor denemeleri görülebileceği ifade ediliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

5 Haziran güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.253,37 TL

Çeyrek altın 6.960,00 TL

Yarım altın 13.920,00 TL

Tam altın 27.508,97 TL

Cumhuriyet altını 27.702,00 TL

Gremse altın 68.983,38 TL

ONS altın 3.362,10 Dolar

Kaynak: Haber Merkezi