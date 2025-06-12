İstanbul'un 16 Yıllık Tekstil Devi Batıyor! Dil Tekstil Konkordato İlan Etti

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MURAT BEYAZ

Yaklaşık 5000 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Dil Tekstil’in, 120 çalışanı bulunuyor. Şirketin aylık üretim kapasitesi ise 750.000 adet civarında. Yıllardır tekstil sektöründe yer alan firma, piyasada yaşanan ekonomik daralma ve nakit akışı sorunları nedeniyle faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla konkordato sürecine başvurdu.

MAHKEME GEÇİCİ MÜHLET VERDİ

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, Dil Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato talebi kabul edilerek 5 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı alındı. Kararda, şirketin malvarlığının korunması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınacağı belirtildi.

3 KİŞİLİK GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme, konkordato sürecinin sağlıklı yürütülmesi ve şirketin alacaklılara yönelik ödeme planının değerlendirilmesi amacıyla 3 kişilik geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Komiser heyetinde, Prof. Dr. Mesut Gür, Av. Gönül Bakan Özdemir ve Yeminli Mali Müşavir Kamil Aziz Akkaya yer aldı.

İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI

Mahkeme kararı doğrultusunda, alacaklılar ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz dilekçesi sunarak konkordato talebine yönelik görüş ve delillerini sunabilecek. Dosyada konkordato tasdikine ilişkin ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 9 Temmuz 2025 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

FİRMA SEKTÖRDEKİ DURGUNLUKTAN ETKİLENDİ

Tekstil sektöründeki dalgalanmalar, artan üretim maliyetleri ve tahsilat problemleri son dönemde birçok firmanın konkordato sürecine yönelmesine neden olmuştu. Dil Tekstil’in de, benzer nedenlerle mali yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandığı ve bu nedenle konkordato talebinde bulunduğu öğrenildi.