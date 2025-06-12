İstanbul'un 16 Yıllık Tekstil Devi Batıyor! Dil Tekstil Konkordato İlan Etti

2009 yılında İstanbul’da kurulan ve örme kumaştan bay, bayan, çocuk ve bebek dış giyim ürünleri üreten Dil Tekstil, yaşadığı mali darboğazı aşamayınca konkordato başvurusunda bulundu. Yıllık üretim kapasitesi 9 milyon adede ulaşan ve 120 kişiye istihdam sağlayan şirket için mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
İstanbul'un 16 Yıllık Tekstil Devi Batıyor! Dil Tekstil Konkordato İlan Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MURAT BEYAZ

Yaklaşık 5000 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Dil Tekstil’in, 120 çalışanı bulunuyor. Şirketin aylık üretim kapasitesi ise 750.000 adet civarında. Yıllardır tekstil sektöründe yer alan firma, piyasada yaşanan ekonomik daralma ve nakit akışı sorunları nedeniyle faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla konkordato sürecine başvurdu.

MAHKEME GEÇİCİ MÜHLET VERDİ

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, Dil Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato talebi kabul edilerek 5 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı alındı. Kararda, şirketin malvarlığının korunması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınacağı belirtildi.

İstanbul'un 16 Yıllık Tekstil Devi Batıyor! Dil Tekstil Konkordato İlan Etti - Resim : 1

3 KİŞİLİK GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme, konkordato sürecinin sağlıklı yürütülmesi ve şirketin alacaklılara yönelik ödeme planının değerlendirilmesi amacıyla 3 kişilik geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Komiser heyetinde, Prof. Dr. Mesut Gür, Av. Gönül Bakan Özdemir ve Yeminli Mali Müşavir Kamil Aziz Akkaya yer aldı.

İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI

Mahkeme kararı doğrultusunda, alacaklılar ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz dilekçesi sunarak konkordato talebine yönelik görüş ve delillerini sunabilecek. Dosyada konkordato tasdikine ilişkin ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 9 Temmuz 2025 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

FİRMA SEKTÖRDEKİ DURGUNLUKTAN ETKİLENDİ

Tekstil sektöründeki dalgalanmalar, artan üretim maliyetleri ve tahsilat problemleri son dönemde birçok firmanın konkordato sürecine yönelmesine neden olmuştu. Dil Tekstil’in de, benzer nedenlerle mali yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandığı ve bu nedenle konkordato talebinde bulunduğu öğrenildi.

27 Yıllık Enerji Devi Yediyol Holding Resmen İflas Etti27 Yıllık Enerji Devi Yediyol Holding Resmen İflas EttiEkonomi

Türkiye'nin Market Devi İflas Bayrağını Çekti! Yaptığı Büyük İndirimlerle BiliniyorduTürkiye'nin Market Devi İflas Bayrağını Çekti! Yaptığı Büyük İndirimlerle BiliniyorduEkonomi

Etiketler
İflas Konkordato
Kriptoda Yeni Dönem! Resmi Gazete'de Yayımlandı, Kalıcı Hale Getirildi Kriptoda Yeni Dönem
Hastalanmayan İnsanların Sırrı Banyolarında Gizli Hastalanmayan İnsanların Sırrı Banyolarında Gizli
Çaydan Tasarruf İçin İkinci Kez Demlemek Yaralı mı Zararlı mı? Gerçekler Doktorları Bile Şaşırttı Çaydan Tasarruf İçin İkinci Kez Demlemek Yaralı mı Zararlı mı? Gerçekler Doktorları Şaşırttı
Böylesi Görülmedi! Benzine Bir Günde İki Zam Böylesi Görülmedi! Benzine Bir Günde İki Zam
ÇOK OKUNANLAR
63 Yıllık Ünlü Otel Devi İflas Etti: Tatil İçin Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde! İflas Etti
Türk Telekom'dan İnternete Zam! 1 Temmuz'dan İtibaren Bu Fiyatlar Geçerli... Türk Telekom'dan İnternete Zam
SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak
Klimalarda Kırmızı Alarm: Milyonlarcası Geri Çağrılıyor! 'Derhal Kullanmayı Durdurun' Uyarısı Yapıldı, Ülkeler Harekete Geçti Klimalarda Kırmızı Alarm: Milyonlarcası Geri Çağrılıyor! 'Derhal Kullanmayı Durdurun' Uyarısı
Tavukları Beslerken Canından Oldu! Sonradan Ortaya Çıkan Gerçek Herkesi Şoke Etti Tavukları Beslerken Canından Oldu