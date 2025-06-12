Dev Yedek Parça Firması İflasla Yüz Yüze: Piyasalarda Yeni Arayış Başladı
Japon otomobil üreticisi Nissan’ın önde gelen parça tedarikçilerinden biri, ciddi bir finansal darboğazın içine girmiş durumda. Küresel otomotiv sektöründe çalkantılar devam ederken, bu kez tehlike çanları ABD merkezli önemli bir parça üreticisi için çalıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de otomobil fiyatları hız kesmeden yükselmeye devam ederken, küresel pazarın başka bir ucunda üreticiler iflas riskiyle mücadele ediyor. Vatandaşların Türkiye’de yatırım aracı olarak gördüğü otomobil, dünya genelinde üreticiler için giderek daha maliyetli ve riskli bir iş alanına dönüşüyor.
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İFLAS KORUMASI MASADA
Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan ve Nissan başta olmak üzere birçok otomotiv devine parça temin eden Marelli Holdings, borç yönetimi konusunda kritik bir eşikte. Reuters’ın Kyodo haber ajansına dayandırdığı bilgilere göre, şirketin 11. Bölüm iflas koruma başvurusunu değerlendirdiği öğrenildi.
Özellikle satış sonrası otomotiv parça pazarında büyük rol oynayan Marelli, alacaklılarıyla yürüttüğü yeniden yapılandırma görüşmelerinde somut bir ilerleme sağlayamadı. Şayet bu görüşmelerde sonuç alınamazsa, şirket faaliyetlerini sürdürebilmek adına ABD iflas mahkemesine başvurarak koruma talebinde bulunabilir.
KÜRESEL OTOMOTİVDE ÇÖKÜŞ SİNYALLERİ ARTIYOR
Bir süredir özel sermaye fonu KKR’nin çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Marelli’nin yaşadığı bu mali kriz, aslında global otomotiv sektörünün karşı karşıya kaldığı genel ekonomik sorunların bir yansıması. Yüksek maliyetler, zayıflayan talepler ve tedarik zinciri sorunları, sektör devlerini bile zor durumda bırakıyor