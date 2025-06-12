Dev Yedek Parça Firması İflasla Yüz Yüze: Piyasalarda Yeni Arayış Başladı

Türkiye’de otomobil fiyatları hız kesmeden yükselmeye devam ederken, küresel pazarın başka bir ucunda üreticiler iflas riskiyle mücadele ediyor. Vatandaşların Türkiye’de yatırım aracı olarak gördüğü otomobil, dünya genelinde üreticiler için giderek daha maliyetli ve riskli bir iş alanına dönüşüyor.

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