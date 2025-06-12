Muş Hasköy’de Hasat Başladı: Kilosu 100 TL’den Alıcı Buluyor

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Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nahit Aykut da çilek tarlalarını ziyaret ederek üreticilere destek verdi. Aykut, ilçede çilek tarımının her geçen yıl yaygınlaştığını belirterek, “Dönüm başına yılda yaklaşık 2 ton ürün elde ediliyor. Toptancıya satılan çileğin kilogram fiyatı 100 TL. Büyük marketlerin ve Muş’un çilek ihtiyacının yaklaşık %80’i Hasköy’den sağlanıyor. İlçe ekonomisine yıllık 2 milyon lira katkı sağlanıyor” dedi.

ÜRETİCİLER MEMNUN, TÜKETİCİLER BAHÇEDE TOPLUYOR

Çilek üreticilerinden Orhan Onay, verimden memnun olduklarını belirterek, “Bahçeye gelen vatandaşlar kendi çileğini kendi topluyor. Kilogram fiyatı 100 TL. Bu sezon yaklaşık 2 ton ürün bekliyoruz” diye konuştu.

DOĞAL YETİŞTİRİCİLİK ÖN PLANDA

Çilek üretimine bu yıl başlayan Turgut Paçal ise yetiştiricilikte doğallığa önem verdiklerini vurguladı. Paçal, “1 dönüm alanda üretim yapıyoruz. Hiçbir kimyasal katkı kullanmıyoruz. Sadece ilk ekimde hayvan gübresi kullandık. Sulama ve yabani ot temizliğini kendimiz yapıyoruz” dedi.

YILDA 7-8 KEZ HASAT YAPILIYOR

Hasköy’deki üreticiler, sezonda ortalama 7-8 kez hasat yapıyor. Çileğin yüksek fiyatı ve yoğun talebi, bölgedeki üretimi her geçen yıl daha cazip hale getiriyor. İlçede çilek üretiminin önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlara yayılması bekleniyor.

Kaynak: AA