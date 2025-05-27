Malatya'da POS Cihazıyla Tefecilik

Malatya'da, pos cihazı üzerinden yasa dışı yollarla tefecilik yaptığı tespit edilen üç kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı iş yerlerinde pos cihazları aracılığıyla tefecilik yapıldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Kuyumcu olarak faaliyet gösteren şüphelilerin, herhangi bir mal veya hizmet satışı olmaksızın, nakit para ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarından komisyon karşılığında işlem yaparak yasa dışı kazanç sağladıkları belirlendi.

Şüphelilere ait iş yerlerinde yapılan aramalarda; 2 adet pos cihazı, 3 adet cep telefonu, 26 slip fişi ve 3 tahsilat makbuzu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, benzer yöntemlerle halkı mağdur eden kişi ya da işletmelere karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA