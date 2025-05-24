Mersin’de Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Tarsus ve Silifke KOM Büro Amirlikleri, tefecilik yöntemiyle haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 30 milyon TL olan 5 senet, 43 tapu, 8 sözleşme, 11 senet, 33 bin 400 TL nakit para, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan 8 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 5’i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA