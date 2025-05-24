Kars’ta Fırtına Felaketi: 8 Ev ve 3 Ahırın Çatısı Uçtu

Kars’ta dün etkili olan fırtına, Başkaya ve Aydınalan köylerinde 8 ev ile 3 ahırın çatısının uçmasına neden oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti yaptı.

Kars’ta Fırtına Felaketi: 8 Ev ve 3 Ahırın Çatısı Uçtu

Kars’ta dün yaşanan şiddetli fırtına, merkez Başkaya ve Aydınalan köylerinde büyük hasara yol açtı. Sağanak ve dolu ile başlayan hava olayı, kısa sürede yerini güçlü rüzgarlara bıraktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle iki köyde 8 ev ve 3 ahırın çatısı uçtu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdi. İlk incelemelerde, fırtınadan etkilenen yapıların detaylı durumu raporlandı ve 8 ev ile 3 ahırın çatısının zarar gördüğü tespit edildi.

Fırtınanın etkisiyle çatılar yerinden sökülürken, bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, fırtınanın yıkıcı gücünü gözler önüne serdi. Hasar tespit çalışmaları devam ederken, yetkililer bölgedeki durumu yakından takip ediyor.

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Kaynak: İHA

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