Adıyaman’da Ekili Alan Yanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Buhara Evleri yakınlarında, ekili alanın yanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredekilerde paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA