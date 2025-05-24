İzmir Foça'da Yangın Araziden Ormana Sıçradı! Müdahale Sürüyor

İzmir’in Foça ilçesi Gerenköy mevkiinde bugün saat 14.25 sıralarında ziraat arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Kaynak: İHA