Jandarmaya Ekiplerine Saldıran Şahıs Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerine saldıran şüpheli yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmaya Ekiplerine Saldıran Şahıs Tutuklandı

Olay, Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan A. (26), babasına ait aracı çalarak gitti. Babanın şikayeti üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri genci yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, şüphelinin Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişindeki yakıt istasyonunda park halindeki araçta oturduğunu tespit etti. Yanına gelen jandarma ekiplerine saldıran genç, etkisiz hale getirildi. Hırsızlık ve görevli memura mukavemetten gözaltına alınan Emirhan A., işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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