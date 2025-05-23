Kırıkkale’de Otomobil Evin Duvarına Çarptı! 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırıkkale’nin Sanayi Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil, müstakil bir evin duvarına çarptı. Kazanın, aracın sürücüsünün fenalaşması sonucu gerçekleştiği öğrenildi.

06 MJS 35 plakalı otomobili kullanan 64 yaşındaki İbrahim Bahçepınar'ın, seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kontrolünü kaybeden araç, yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde İbrahim Bahçepınar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta bulunan eşi Firdevs Bahçepınar ise kazada yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA