5 İlde Siber Dolandırıcılık Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen ve toplamda 8 milyon TL’lik işlem hacmine ulaşan organize dolandırıcılık faaliyeti ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Osmaniye'nin yanı sıra Bursa, Balıkesir, Mersin ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda E.S., N.S., C.E., H.A. ve Ö.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece yapılan değerlendirme sonucunda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun, dijital suçlara karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA