Sungurlu’da Ev Yangını Paniğe Neden Oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir evde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sungurlu’da Ev Yangını Paniğe Neden Oldu

Olay, Bahçelievler Mahallesi Şehit İlhan Çaylan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Balıkesir'de Ormanlık Alanlara Girmek Yasaklandı Bir İlde Ormanlık Alanlara Girmek Yasaklandı
Narın Üzerine Tuz Döküp Yemek Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Faydasını Duyunca Hep Böyle Yiyeceksiniz Narın Üzerine Tuz Döküp Yemek Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Faydasını Duyunca Hep Böyle Yiyeceksiniz
Motosiklet Yaya Geçidinde Yayaya Çarptı Motosiklet Yaya Geçidinde Yayaya Çarptı
Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur? Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor: Tüm Tabelalar Değişiyor! İşte Yeni Adı Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor! İşte Yeni Adı
Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti
Kurban Bayramı Öncesi Gram Altın İçin Kritik Uyarı! Çok Büyük Olacak Kurban Bayramı Öncesi Gram Altın İçin Kritik Uyarı! Çok Büyük Olacak
Osmanlı Döneminde Kurulan 137 Yıllık Helvacızade Grubu Resmen Satıldı! Dudak Uçuklatan Rakamla El Değiştirdi, Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı Osmanlı Döneminde Kurulan 137 Yıllık Helvacızade Grubu Resmen Satıldı
3 Ayda Tamamladı, 1 Dakikada Servet Kazandı! Her Ay Topluyor, Paraya Para Demiyor 3 Ayda Tamamladı, 1 Dakikada Servet Kazandı! Her Ay Topluyor, Paraya Para Demiyor