Sungurlu’da Ev Yangını Paniğe Neden Oldu

Olay, Bahçelievler Mahallesi Şehit İlhan Çaylan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA