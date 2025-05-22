Balıkesir'de Ormanlık Alanlara Girmek Yasaklandı

Balıkesir'de orman yangınlarını önlemek amacıyla 15 Haziran–30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yasak, hava koşullarına bağlı olarak uzatılabilecek. Ormanlarda piknik, mangal ve konaklama da bu süre boyunca yasak olacak.

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Balıkesir'de Ormanlık Alanlara Girmek Yasaklandı

Meteoroloji'nin sıcaklık alarmı verdiği Balıkesir'de ormanlık alanlara girişler, orman yangını çıkma riski nedeniyle yasaklandı. 15 Haziran'da başlayacak olan yasak, 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Balıkesir Valiliği, yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle orman yangını riskine karşı önlem aldı. Valilikten yapılan açıklamada, 15 Haziran’dan itibaren ormanlık alanlara girişlerin yasaklanacağı bildirildi. Bu yasak 30 Eylül’e kadar geçerli olacak. Hava koşulları elverişsiz olursa sürenin uzatılabileceği belirtildi.

Yasağın, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararıyla uygulamaya alındığı ifade edildi. Buna göre, mesire yerleri, tabiat parkları, orman parkları ve günübirlik kullanım alanları dahil olmak üzere tüm ormanlara girişler geçici süreyle kapatılacak. Karar, Balıkesir genelinde ormanların korunması ve olası yangınların önüne geçilmesi amacıyla alındı.

PİKNİK YAPMAK YASAKLANDI

Ayrıca açıklamada, yasak süresince belirlenen alanlar dışında hiçbir ormanlık bölgede piknik yapılmasına, konaklamaya, mangal, semaver veya ateş yakmaya izin verilmeyeceği vurgulandı. Bu kurallara uymayanlara karşı cezai işlem uygulanacağı da duyuruldu.

Valilik, vatandaşlardan hassasiyet göstermelerini ve yasağa uymalarını isteyerek, ormanları korumanın ortak sorumluluk olduğunu hatırlattı. Orman Bölge Müdürlüğü’nün gözlemleri doğrultusunda yasağın süresine ilişkin yeni kararların alınabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

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