Motosiklet Yaya Geçidinde Yayaya Çarptı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı bir kişi yaralandı.
Kaza, Salih Omurtak Caddesi'nde, Eski Gaziler Parkı yakınlarında meydana geldi. Otogar yönüne doğru ilerlemekte olan İ.E. idaresindeki motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan İ.Ç.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan İ.Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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