Motosiklet Yaya Geçidinde Yayaya Çarptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı bir kişi yaralandı.

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Motosiklet Yaya Geçidinde Yayaya Çarptı

Kaza, Salih Omurtak Caddesi'nde, Eski Gaziler Parkı yakınlarında meydana geldi. Otogar yönüne doğru ilerlemekte olan İ.E. idaresindeki motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan İ.Ç.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan İ.Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Tekirdağ
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