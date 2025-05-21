İzmir’de Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaşamını Yitirdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde seyir halindeyken devrilen traktörün sürücü yaşamını yitirdi.

İzmir’de Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaşamını Yitirdi

Kaza, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsa Horzum Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Aksoy (38) idaresindeki 35 Z 8476 plakalı römorklu traktör, toprak yolda seyir halindeyken hakimiyetini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Halil Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, yapılan kontrolün ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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