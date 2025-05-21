Diyarbakır Çınar’da Tarlada Kurtla Karşılaşan Vatandaş O Anları Kaydetti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir vatandaş, tarlada karşılaştığı vahşi bir hayvanla unutulmaz anlar yaşadı. İlçeye bağlı Şükürlü köyünde yaşayan Okan Boylu, tarlasında çalışırken aniden bir kurtla göz göze geldi. Şaşkınlık içinde kalan Boylu, bu anları cep telefonuyla kaydetmeyi başardı.

'İLK ÖNCE TİLKİ SANDIM'

Okan Boylu, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Tarlada çalışırken bir hayvanın hareket ettiğini fark ettim. İlk başta tilki sandım, ama yakından bakınca farklı olduğunu anladım. Bir süre göz göze kaldık, sonra cep telefonumla görüntüsünü çektim. Videoyu eve dönünce aile büyüklerime gösterdim, onlar da bunun bir kurt olduğunu söyledi.” Boylu, kurdun daha sonra tarladan uzaklaşarak gözden kaybolduğunu belirtti.

Şükürlü köyü, doğal yaşamın yoğun olduğu bir bölge olarak biliniyor. Ancak son yıllarda kurt gibi vahşi hayvanların tarlalara bu kadar yaklaşması, köylüler arasında hem şaşkınlık hem de endişe yaratıyor. Okan Boylu’nun çektiği video, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede ilgi gördü.

Kaynak: İHA