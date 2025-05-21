Marmaris, Açık Hava Film Stüdyosuna Dönüşüyor

Eşsiz doğası ve kendine has atmosferiyle dikkat çeken Marmaris, son yıllarda hem yerli hem de uluslararası yapımcıların radarına girmeyi başardı. Artan ilgi sayesinde kent, adeta doğal bir film platosuna dönüşüyor.

Marmaris, Açık Hava Film Stüdyosuna Dönüşüyor

Geçtiğimiz hafta sonu Marmaris, iki ayrı yapımın çekimlerine ev sahipliği yaptı. ABD merkezli bir televizyon kanalı, Burunucu Macera Parkı’nda çekimler gerçekleştirirken, Marmaris Belediyesi binası da İstanbul’dan gelen bir sinema filmi ekibini ağırladı. Oyuncu kadrosu ve teknik ekip kentteki çekim süreci boyunca Marmaris ekonomisine katkı sağlarken, kentin tanıtımına da önemli ölçüde katkıda bulundu.

Bu gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Marmaris’in sinema ve televizyon yapımları için tercih edilmesi bizi mutu ediyor. Bu tür projeler, hem kültürel anlamda kentimizi öne çıkarıyor hem de ekonomik hareketlilik sağlıyor. Marmaris’in tanıtımı açısından bu ilgiyi çok önemsiyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Her geçen gün daha fazla yapımcıyı kendine çeken Marmaris, önümüzdeki dönemde de pek çok dizi, film ve televizyon programına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: ANKA

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