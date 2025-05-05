Oltu’da ‘Kurt Kulağı’ Çiçekleri Meraları Süsledi

Erzurum’un Oltu ilçesinde, yörenin endemik bitkilerinden olan ve halk arasında ‘kurt kulağı’ ya da ‘kuzu kulağı’ olarak bilinen Iris Iberica çiçekleri, meralarda görsel bir şölen oluşturdu. Özellikle Tekeli (Düzkom) ve Kaladibi mahallelerinde açan bu gösterişli çiçekler, uzun sapları ve büyük çiçek yapısıyla doğayı adeta bir gelin gibi süslüyor. Yağışlı havaların etkisiyle bu yıl erken açan kurt kulağı çiçekleri, henüz otlar yeşermeden meralarda boy göstererek görenleri büyülüyor.

Doğasever Hakan Yeşilyurt, her yıl bu çiçekleri görmek için bölgeye geldiğini belirterek, “Oltu’nun Tekeli ve Kaladibi mevkisinde bu endemik tür, adeta bir gelini andırıyor. Şairleri kıskandıracak güzellikte. Elimden geldiğince korumaya ve çoğalmalarına destek olmaya çalışıyorum” dedi.

Oltu’nun doğal zenginliklerinden biri olan kurt kulağı çiçekleri, hem biyolojik çeşitlilik için büyük önem taşıyor hem de doğa tutkunlarına eşsiz bir fotoğraf fırsatı sunuyor.

Kaynak: İHA