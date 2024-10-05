Dünyanın En Pahalı Baharatı! Görüntüsü ile Büyüledi

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, hava sıcaklıklarının istenilen seviyede olması dolayısıyla beklenenden erken çiçek açtı.3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın ağustos ayında ekimi yapılırken, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanıyor.

Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen ve mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak da bilinen safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaretle tescillenen 'milli bitki' Yukarıçiftlik köyünün de hayatını değiştirdi. Her geçen yıl mor yapraklı safranı görmek isteyen onbinlerce yerli ve yabancı turist köyü ziyaret ediyor.

Yukarıçiftlik köyünün bir mahallesine de Safran Çiçeği ismi verildi.

İlçenin en büyük safran üreticisi olan İsmail Yılmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı konuşmada, “Bu sene Ağustos ayında safran dikimi yaptık. Yeni dikimleri Ağustos ayında yaptık. Havalar çok iyi gitti. Çok da yağmur aldı. Onun için biraz erken çiçeklenme başladı. Muhtemelen iyi bir ürün alacağımızı işarettir” dedi.

20 dönümden fazla üretim yaptıklarını belirten Yılmaz, “Ama köyümüzde 40 dönümün üzerinde safran üretiliyor. 11-12 kişi civarında da safran üreten var köyümüzde” ifadelerini kullandı.

Çiçeklenmenin Kasım ayının 15'ine kadar süreceğini tahmin ettiklerini aktaran Yılmaz, Geçtiğimiz yıl safranı 320 liradan sattık. Şu an öyle satıyoruz. Hasat sonrası rekolteye göre bu yeni ürünün fiyatı belli olacak” diye konuştu.

Geçen yıl safran tarlasını 45-50 bin kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Yılmaz, “Bu sene hem erken çiçeklenmenin faydasıyla hem de çok arayan oldu. Muhtemelen daha fazla misafir bekliyoruz. Öyle görünüyor. Zaten köyümüzün neredeyse tamamı safran üretiyor şuanda” şeklinde konuştu.

Yılmaz, safranın Avrupa Birliği coğrafi işaretini aldıktan hem değerinin bilinmesini hem de kalitesini artırdığını söyledi.

170 bin çiçekten 1 kilogram safran elde edildiğinden bahseden Yılmaz, “2018 yılında ilk safran ekimini yaptım. Safran üreten çoğaldı. Dünyada köyümüz bilinir hale geldi. Mahallemizin bir tanesi de şu anda Safran Mahallesi olarak geçiyor. İsmini değiştirdik. Bu bizim için çok güzel oldu. Google'a girdiğinizde, haritalara girdiğinizde safran tarlaları denildiğinde bu köye götürüyor sistem” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA