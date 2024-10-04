Çankırı'da Yangın Çıkan Ev Alev Topuna Döndü

Çankırı'nın Eldivan ilçesindeki bir evde çıkan yangında ev alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Çankırı'da Yangın Çıkan Ev Alev Topuna Döndü

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Eldivan ilçesine bağlı Saray köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde, yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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