Samsun'da 2 Grubun Kavgasında Kan Aktı: 5 Kişi Tüfekle Vuruldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tartışmaya giren 2 grubun kavgasında kan aktı. Aktarılan bilgilere göre, 5 kişi tüfekle vurulması sonucu yaralandı.

Samsun'da 2 Grubun Kavgasında Kan Aktı: 5 Kişi Tüfekle Vuruldu

Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından taraflardan biri araçla uzaklaşırken tüfekle ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği E.Ş, M.D.Ş, P.Ş, S.K. ve M.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili A.Ş'yi gözaltına aldı.

Ekiplerin, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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