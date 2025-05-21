Durdurulan Tırdan 7 Düzensiz Göçmen ve Kaçak Sigara Çıktı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerinin D-100 karayolu üzerinde gerçekleştirdiği denetimlerde iki tır durduruldu. Yapılan kontrollerde, soğuk asfalt yüklü araçların içerisinde 7 düzensiz göçmen bulundu. Göçmenlerin, büyük çuvalların arasına gizlenmiş halde taşındığı belirlendi. Yakalanma anlarında yaşadıkları şaşkınlık ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tırlarda yapılan detaylı aramalarda, göçmenlerin yanı sıra çok sayıda kaçak sigara da ele geçirildi. Olayla ilgili olarak göçmenlerin taşınmasını organize ettiği değerlendirilen iki tır şoförü gözaltına alındı. Emniyet birimleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA