Durdurulan Tırdan 7 Düzensiz Göçmen ve Kaçak Sigara Çıktı

Sivas’ta emniyet ekiplerince durdurulan iki tırda 7 düzensiz göçmen yakalanırken, çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Durdurulan Tırdan 7 Düzensiz Göçmen ve Kaçak Sigara Çıktı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerinin D-100 karayolu üzerinde gerçekleştirdiği denetimlerde iki tır durduruldu. Yapılan kontrollerde, soğuk asfalt yüklü araçların içerisinde 7 düzensiz göçmen bulundu. Göçmenlerin, büyük çuvalların arasına gizlenmiş halde taşındığı belirlendi. Yakalanma anlarında yaşadıkları şaşkınlık ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tırlarda yapılan detaylı aramalarda, göçmenlerin yanı sıra çok sayıda kaçak sigara da ele geçirildi. Olayla ilgili olarak göçmenlerin taşınmasını organize ettiği değerlendirilen iki tır şoförü gözaltına alındı. Emniyet birimleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sivas
Marmaris, Açık Hava Film Stüdyosuna Dönüşüyor Marmaris, Açık Hava Film Stüdyosuna Dönüşüyor
Aydın’da 58 Kilogram Tütün Ele Geçirildi Aydın’da 58 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş
Ayak Serçe Parmağındaki Darbe Neden Tüm Vücudu Etkiler? İşte Şaşırtan Gerçek Ayak Serçe Parmağındaki Darbe Neden Tüm Vücudu Etkiler? İşte Şaşırtan Gerçek
Traktör Altında Kalarak Can Veren Minik Nur Defnedildi Traktör Altında Kalarak Can Veren Minik Nur Defnedildi
Adıyaman Besni’de Feci Kaza Adıyaman Besni’de Feci Kaza
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Ek Zam Sürprizi: SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Kapsayacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Emeklilere Ek Zam Sürprizi: SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Kapsayacak
Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış Başladı! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor, 2 İlçe Gözden Çıkarıldı Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı! Tam 20 Yıl Sürecek Rekor İhaleye Onay Çıktı, Devreye Gireceği Tarih Netleşti Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı
Emekliye Rekor Promosyon Yarışı: Bankalardan 27.000 TL’ye Kadar Ödeme Emekliye Rekor Promosyon Yarışı: Bankalardan 27.000 TL’ye Kadar Ödeme
Hatay'da Hasat Başladı, Çiftçi Kan Ağladı! 38 Yıldır Böylesi Görülmedi, Bakan Şaştı Kaldı Hatay'da Hasat Başladı, Çiftçi Kan Ağladı! 38 Yıldır Böylesi Görülmedi, Bakan Şaştı Kaldı