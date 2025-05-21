Traktör Altında Kalarak Can Veren Minik Nur Defnedildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalarak ağır yaralanan 7 yaşındaki Nur Bayrak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük Nur, Paşaören Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Traktör Altında Kalarak Can Veren Minik Nur Defnedildi

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Paşaören Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan feci kaza, bir aileyi yasa boğdu. 38 yaşındaki Mehmet Bayrak, ailesiyle birlikte tarlasını sürmek için 16 BBC 479 plakalı traktörle çalışmaya gitti. Saat 18.00 sıralarında tarlasını sürerken geri manevra yapan Bayrak, tarlada gezinen 7 yaşındaki kızı Nur Bayrak’ı fark edemedi. Traktörün lastiği küçük kızın başının üzerinden geçti ve Nur ağır yaralandı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazanın ardından şok geçiren baba Mehmet Bayrak, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük Nur, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olduğu için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 7 yaşındaki Nur Bayrak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Nur’un cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından bu sabah ailesine teslim edilen küçük kızın cenazesi, Paşaören Mahallesi’ne getirildi. Nur Bayrak, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, ailesi ve yakınları büyük bir acı yaşadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini ve ihmale dair bir unsur olup olmadığını araştırıyor. Bölge halkı ise yaşanan trajediden dolayı derin bir üzüntü içinde.

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Kaynak: İHA

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