Gaziantep’te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Nurdağı ve Karkamış ilçelerinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyeleri sırasında şüphe üzerine durdurulan iki araçta 14 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda, göçmen kaçakçılığı organizatörleri olduğu belirlenen yabancı uyruklu M.Ş., M.İ., V.H. ve M.H. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 organizatör, adli makamlara sevk edilerek tutuklanırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında ise gerekli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA