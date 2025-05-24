İstanbul’da FETÖ Operasyonu: 8 ByLock Kullanıcısı Gözaltına Alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında adli tıp doktoru ve zabıt katibinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, FETÖ terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması ByLock’u kullanan 11 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden 2’sinin yurt dışında olduğu belirlendi. Kalan 9 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, aralarında 1 adli tıp doktoru ve 1 zabıt katibinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili işlemler devam ederken, operasyonun detaylarına ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA