İstanbul’da FETÖ Operasyonu: 8 ByLock Kullanıcısı Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında adli tıp doktoru ve zabıt katibinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da FETÖ Operasyonu: 8 ByLock Kullanıcısı Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, FETÖ terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması ByLock’u kullanan 11 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden 2’sinin yurt dışında olduğu belirlendi. Kalan 9 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında 1 adli tıp doktoru ve 1 zabıt katibinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili işlemler devam ederken, operasyonun detaylarına ilişkin soruşturma sürüyor.

36 İlde FETÖ Operasyonu! Çok Sayıda Asker Gözaltında36 İlde FETÖ Operasyonu! Çok Sayıda Asker GözaltındaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
FETÖ
FBI'dan iPhone ve Android Kullanıcılarına Kritik Uyarı! Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı FBI'dan iPhone ve Android Kullanıcılarına Kritik Uyarı! Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı
Adıyaman’da Ekili Alan Yanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı Adıyaman’da Ekili Alan Yanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Kars’ta Fırtına Felaketi: 8 Ev ve 3 Ahırın Çatısı Uçtu Kars’ta Fırtına Felaketi: 8 Ev ve 3 Ahırın Çatısı Uçtu
Ayak Serçe Parmağındaki Darbe Neden Tüm Vücudu Etkiler? İşte Şaşırtan Gerçek Ayak Serçe Parmağındaki Darbe Neden Tüm Vücudu Etkiler? İşte Şaşırtan Gerçek
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi
Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor
Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor
Kurban Bayramı Öncesi Beklenen İndirim Geldi: Fiyatı Yüzde 50 Birden Düştü Kurban Bayramı Öncesi Beklenen İndirim Geldi: Fiyatı Yüzde 50 Birden Düştü
Ünlü Güneş Kremi Markasının İçinden Çıktı: Yaz Yeni Başlıyordu, Hepsi Tek Tek Toplatılıyor Ünlü Güneş Kremi Markasının İçinden Çıktı: Yaz Yeni Başlıyordu, Hepsi Tek Tek Toplatılıyor