İstanbul’da FETÖ Operasyonu: 8 ByLock Kullanıcısı Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, FETÖ terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması ByLock’u kullanan 11 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden 2’sinin yurt dışında olduğu belirlendi. Kalan 9 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında 1 adli tıp doktoru ve 1 zabıt katibinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili işlemler devam ederken, operasyonun detaylarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA