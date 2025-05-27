2025 POLİS TAYİNLERİ POL-NET: 2025 EGM Polis Tayinleri Açıklandı mı? Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Atama Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Emniyet teşkilatında görev yapan personellerin heyecanla beklediği 2025 yılı tayin sonuçları belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin yer değişikliklerine dair merakla beklenen açıklama yapıldı. Peki, EGM polis tayin sonuçları nasıl öğrenilir? Atama bilgileri nereden sorgulanır? İşte detaylar…

2025 POLİS TAYİNLERİ BELLİ OLDU

Her yıl belirli bir takvim çerçevesinde gerçekleştirilen polis tayin işlemleri, bu yıl 26 Mayıs tarihinde resmen açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da katılımıyla gerçekleştirilen törenle, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin atama ve yer değiştirme işlemleri kamuoyuna duyuruldu.

TAYİN SONUÇLARI POL-NET ÜZERİNDEN SORGULANIYOR

2025 yılına ait atama sonuçlarını öğrenmek isteyen emniyet personelleri, Pol-Net sistemine kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak yeni görev yerlerini görüntüleyebilecek. Sisteme giriş yapan memurlar, tayin detaylarına online olarak ulaşabiliyor.

Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, ataması gerçekleştirilen personellere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacağını da duyurdu.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ DE YENİ GÖREV YERLERİNDE

Tayin süreci sadece polisleri değil, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinde görevli personelleri de kapsıyor. 26 Mayıs’ta yapılan toplu açıklamayla birlikte bu birimlerde görev yapan binlerce memur da yeni görev yerlerine kavuştu.

ATAMA SÜRECİNDE NELER ÖNEMLİ?

Pol-Net girişi ile sonuçları kontrol etmek şart.

SMS bilgilendirmeleri bireysel olarak yapılacak.

Tayin sonrası göreve başlama süreci birim içi yazışmalarla bildirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi