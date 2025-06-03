İş Bankası'ndan Kurban Bayramı Hamlesi: Alışverişlerde 1.300 TL İndirim Fırsatını Duyurdu

HEM İNDİRİM HEM TAKSİT

İş Bankası'nın yeni kampanyası 2 Mayıs – 5 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu süre zarfında Maximum Kart sahipleri, CarrefourSA’nın mağazalarından, online market platformundan ya da Carrefoursa.com üzerinden yapacakları kurbanlık alışverişlerinde 1.300 TL’ye kadar indirim kazanma şansına sahip olacaklar.

Sadece fiyat indirimiyle sınırlı kalmayan kampanya kapsamında, yapılan alışverişler için ek olarak 4 taksit imkanı da sunulacak. Böylece tüketiciler, bayram öncesi bütçelerini yormadan daha rahat alışveriş yapabilecekler.