İş Bankası'ndan Kurban Bayramı Hamlesi: Alışverişlerde 1.300 TL İndirim Fırsatını Duyurdu
Kurban Bayramı öncesinde alışveriş hazırlıkları hız kazanırken, İş Bankası müşterilerini sevindirecek özel bir kampanya duyuruldu. Banka, bu özel dönemde gıda harcamalarına destek olmak amacıyla CarrefourSA iş birliğiyle 1.300 TL’ye kadar indirim ve taksit ayrıcalığı sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankaların bayram dönemine özel sunduğu kredi kartı kampanyaları, özellikle artan alışveriş ihtiyacını karşılamada büyük kolaylık sağlarken, İş Bankası da Maximum Kart kullanıcılarına yönelik avantajlı bir fırsat hazırladı.
HEM İNDİRİM HEM TAKSİT
İş Bankası'nın yeni kampanyası 2 Mayıs – 5 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu süre zarfında Maximum Kart sahipleri, CarrefourSA’nın mağazalarından, online market platformundan ya da Carrefoursa.com üzerinden yapacakları kurbanlık alışverişlerinde 1.300 TL’ye kadar indirim kazanma şansına sahip olacaklar.
Sadece fiyat indirimiyle sınırlı kalmayan kampanya kapsamında, yapılan alışverişler için ek olarak 4 taksit imkanı da sunulacak. Böylece tüketiciler, bayram öncesi bütçelerini yormadan daha rahat alışveriş yapabilecekler.
KAMPANYAYA NASIL KATILABİLİRSİNİZ?
Bu avantajlardan yararlanmak isteyenlerin kampanyaya önceden katılım sağlaması gerekiyor. Katılım yapılmadığı durumda, indirim ve taksit hakkı geçerli olmayacak.
Kampanyaya dahil olmak oldukça basit. İşCep mobil uygulaması üzerinden “Kampanyalar” sekmesine girerek ilgili kampanya sayfasında yer alan “Katıl” butonuna dokunmak yeterli. Üstelik katılım işlemi tamamen ücretsiz.