'Kaçak Kullanım' Cezasına İtiraz İçin Geldiler, Ortalığı Birbirine Kattılar

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaçak elektirik kullanımı nedeniyle kesilen cezaya itiraza gelen grup, enerji şirketinin binasını savaş alanına çevirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

'Kaçak Kullanım' Cezasına İtiraz İçin Geldiler, Ortalığı Birbirine Kattılar

Diyarbakır’da kaçak elektrik kullanımı cezası için itiraz etmek üzere enerji şirketinin hizmet binasına gelen grup ortalığı birbirine kattı. Şirket yöneticisiyle tartışan şahıslar, güvenlik görevlisini de darp ederken, camları tuzla buz etti.

Olay güvenlik kamerasıyla kayıt altına alınırken, 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

'Kaçak Kullanım' Cezasına İtiraz İçin Geldiler, Ortalığı Birbirine Kattılar - Resim : 1

Dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki enerji şirketi hizmet binasında meydana gelen olayda, enerji şirketine abone olan bir grup, 'kaçak kullanım' nedeniyle kendilerine gönderilen cezaya itiraz için yöneticiyle görüştü. Burada gruptan bazıları, tartışma sırasında yöneticiye saldırmak isteyince güvenlik görevlisi müdahale etmeye çalıştı. Güvenlik görevlisini darbeden şüpheliler, daha sonra girişteki kapı camlarını kırdı, eşyalara zarar verdi.

'Kaçak Kullanım' Cezasına İtiraz İçin Geldiler, Ortalığı Birbirine Kattılar - Resim : 2

İhbarla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dağıtılan gruptaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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