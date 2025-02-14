Batman'da İş Yeri Hırsızları Tutuklandı
Batman'da iş yerine girerek on binlerce lira değerinde hırsızlık gerçekleştiren şüpheliler ekiplerce yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5 Şubat'ta Çarşı Mahallesi 1. Caddede bulunan hırdavat dükkanından sabaha karşı 120 bin lira değerinde altın, döviz ve inşaat malzemesi çalındı.
Hırsızlığı fark eden dükkan sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi belirleyerek gerçekleştirdikleri operasyonla yakaladı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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