Sivas'ta Drift Pahalıya Patladı

Sivas'ta drift atan iki aracın sürücüleri yakalandı. Toplamda 92 bin 784 TL ceza kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine el konuldu.

Sivas'ta Drift Pahalıya Patladı

Sivas Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesi'nde akşam saatlerinde iki aracın drift atması üzerine polis ekiplerine şikayet gitti. Ekipler iki aracı yakaladı ve iki araca toplamda 92 bin 784 TL cezai işlem uyguladı. Her iki sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu. Sürücülerin drift attığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu bozan araçlara ilişkin; 13.02.2025 tarihinde ekiplerimizce Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesi içerisinde yapılan denetimlerde drift yaptığı tespit edilen 2 araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1D maddesinden toplamda 92 bin 784 TL cezai işlem uygulanmış, her iki sürücünün sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınmıştır. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüzce vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu bozan araçlar ve şahıslar hakkında çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: İHA

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