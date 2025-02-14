Esenyurt'ta 250 Bin TL'lik Hırsızlık: Öyle Bir Yerden Girdiler ki...

Esenyurt'ta hırsızlar bir iş yerine, tuvalet camını kırarak girdi. İş yerindeki kasayı, bilgisayarı, değerli cihazları ve bakırları çaldılar. İş yeri sahibi Ömer Ayaz, şüphelilerin yakalanmasını ve çalınan mallarının kendisine teslim edilmesini istiyor.

Esenyurt'ta 250 Bin TL'lik Hırsızlık: Öyle Bir Yerden Girdiler ki...

Esenyurt Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi 728'inci Sokak'ta bulunan bir iş yerinde hırsızlık vakası yaşandı. Hırsızlar, Ömer Ayaz'a ait iş yerine tuvalet pencere camını kırarak girdi. Ofis bölümüne çıktıktan sonra, bilgisayar ve kasaları aldılar.

Şüpheliler buldukları değerli cihaz, takım ve bakır malzemeleri topladı. Bağladıkları halatla monitör veya bilgisayar kasasını yukarıda bekleyen arkadaşları aracılığı ile alan şüpheliler, geldikleri gibi tuvalet penceresinden çıktılar.

İş yeri sahibi Ömer Ayaz, "Yüzlerine kapüşon gibi bir şey takmışlar. Ama eşkâlleri net görünüyor. 2 kişi içeri giriyor, 2 kişi de dışarda bekliyor. Toplamda 4 kişi yapıyorlar bu işi. Hesapladığımız zaman 230-250 bin bandında bir zararımız var" dedi. İş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını polise ileten Ayaz, şüphelilerin yakalanmasını ve malzemelerinin kendisine teslim edilmesini beklediğini söyledi.

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Kaynak: DHA

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